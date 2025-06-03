ايران وكوبا تدعوان الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين

وقال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال لقائه لاسو هيرنانديز، رئيس البرلمان الكوبي في هافان الثلاثاء: "هناك روابط تاريخية وثورية متينة بين إيران وكوبا، وهذه المواقف جعلت العلاقات بين إيران وكوبا أقوى وأعمق".

وأكد على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي، وقال: "لدينا أعداء ومصالح وأصدقاء مشتركون، وهذا ما يجعلنا أقوى معًا، لا سيما في ظل المكانة الخاصة التي تتمتع بها كوبا في أمريكا اللاتينية".

وأضاف قاليباف: "أوافق على اقتراحكم بتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمانين لمتابعة تنفيذ الوثائق الاستراتيجية بين البلدين، وسأتابع ذلك".

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "هناك نقطة أخرى يجب التأكيد عليها وهي الفرص المتاحة للعلاقات الاقتصادية بين إيران وكوبا، وعلينا تسريعها".

واردف يقول: "هناك إمكانيات بين البلدين، سواءً في مجال النقد أو المقايضة، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأكد قاليباف أن مشروع التعاون الطبي والصيدلاني يُعدّ فرصةً مهمةً يُمكننا تعزيزها معًا، وقال: يجب علينا إنشاء النقل الجوي والبحري بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "باستخدام إمكانيات الاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات أخرى مثل البريكس، يُمكننا تعزيز علاقاتنا البرلمانية".

واردف قاليباف: أننا جميعًا نشعر بالقلق إزاء الظروف الصعبة والمقلقة في غزة، مضيفا: "هناك مجاعة متفشية والمرضى والنساء والأطفال يُعانون من نقص الغذاء والماء والقصف الوحشي".

وفي الختام شكر قاليباف، جمهورية كوبا على مواقفها الطيبة في إحالة ملف جرائم الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمانين الإيراني والكوبي ضروري لتعزيز العلاقات

من جانبه قال رئيس البرلمان الكوبي ، لاسو هيرنانديز، في هذا اللقاء مع قاليباف: "أنا سعيد بإعادة انتخابكم رئيسًا للبرلمان الإيراني، وهذا الانتخاب سيخدم بلدكم بالتأكيد".

وأضاف: "على الرغم من البعد الجغرافي الكبير، إلا أن هناك العديد من الروابط بين إيران وكوبا، والتي تأسست بفضل تاريخ نضال الشعبين".

وأكد رئيس البرلمان الكوبي، أن العلاقات الثنائية، وخاصة البرلمانية، ذات أهمية كبيرة، مضيفا: "في الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن بين مسؤولي البلدين، تم اقامة علاقات اقتصادية وسياسية جيدة، ولكن يجب تعزيز العلاقات البرلمانية".

وأكد هيرنانديز أنه يجب علينا استخدام طاقة الصداقة بين البلدين وتسريع هذه العلاقات، وقال: "أقترح أن يكون لدينا لجنة مشتركة لتتعزيز علاقاتنا".

واختتم قائلا: نحن ندين الإبادة الجماعية في غزة ومن الضروري أن يكون هناك اتحاد بين دول العالم لمنع هذه الجرائم.

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