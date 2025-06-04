القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة

وافادت المسيرة نت انه في بيان، أوضح العميد يحيى سريع أن "القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2"، مؤكداً أن "العملية حققَت هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ".

ونوه متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى أن العملية منعت "هبوطِ طائرةِ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ في مطارِ اللد لليومِ الثاني على التوالي"، مبيناً أنها تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وقال البيان: "لن يجدَ العدوُّ المجرمُ من اليمنِ العزيزِ الصامدِ المجاهدِ إلّا المزيدَ من الصواريخِ والطائراتِ المسيَّرةِ رفضًا لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ، ونصرةً للحقِّ الفلسطينيِّ، ودفاعًا عن المظلومينَ الصابرينَ الصامدينَ في غزةَ الإباءِ والمجدِ والكرامةِ، ودعمًا وإسنادًا لمجاهديها الأبطالِ، يحفظُهم اللهُ ويرعاهم".

وأضاف: "لقد اختارَ اليمنُ ألّا يقفَ موقفَ المتفرجِ على ما يجري في غزةَ من إجرامٍ وإبادةٍ وحصارٍ، وسيستمرُّ ـ بعونِ اللهِ تعالى وبالتوكلِ عليهِ ـ في تصعيدِ وتوسيعِ عملياتهِ العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".

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