مقتل جندي إسرائيلي وإصابات في حدث أمني بالشجاعية

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان موقع “حدشوت للو تسنزورا” ذكر أن هناك حدثا أمنيا صعبا وقع في الشجاعية، مما أدى لوقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال ، قبل أن يعلن عن وقوع قتيل واحد في صفوف الجنود على الأقل.

من جانبه ذكر موقع "حدشوت يسرائيل" أن صدامات واشتباكات عنيفة في الشجاعية، وسط غطاء ناري ضخم لعمليات إجلاء جنود، وقعوا بكمين لمقاتلين فلسطينيين بالمكان.

وتداولت مواقع إسرائيلية مقاطع لطائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية قادمة من قطاع غزة، تهبط في مستشفى إيخليوف بتل أبيب.

وافادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات في حي الشجاعية بغزة ، وأن مروحيات إسرائيلية تحوم في أجواء المنطقة وسط قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية، والمناطق الشرقية بمدينة غزة.

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