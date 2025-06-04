قيادي في حماس: مقترح ويتكوف الأخير لم يضمن إنهاء العدوان بشكل نهائي

وشدد “نعيم”، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، على أنه لا يمكن أن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وأوضح القيادي في “حماس”، أن “ويتكوف” عاد في الجولة الأخيرة بورقة مختلفة تماما عن الورقة التي تم الاتفاق عليها من قبل.

وبين “نعيم”، أن مقترح “ويتكوف” الجديد اشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب على غزة.

ورأى بأن دول العالم بما فيها حلفاء "إسرائيل" صاروا على قناعة بأن نتنياهو هو الذي يعطل الوصول لاتفاق.

وأكد القيادي “نعيم”، أن الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية لن تترك فرصة لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بشرط توفر ضمانة حقيقية.

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