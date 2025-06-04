انطلاق مراسم إحياء الذكرى الـ 36 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره) في إيران

وسيدلي كلمة الافتتاح لهذه المراسم سادن مرقد الإمام الخميني (رض) وحفيده "حجة الاسلام السيد حسن خميني"، مرحبا بالحضور الملحمي لعشاق الإمام الراحل (رض).

وسيطل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على الحشود الغفيرة في مرقد الامام الخميني (ره)، وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة.

وامس الاربعاء، القى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، كلمة في ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) بمرقده الطاهر، قائلا : ان الإمام الراحل قادنا نحو العزة والشموخ بسلوكه ونمط حياته؛ مردفا : الإمام الراحل غرس الثقة بالنفس في المجتمع الإيراني عبر شعار "نحن قادرون".

ونوه الرئيس بزشكيان إلى تأكيد الإمام الخميني (رض) على الوحدة والتماسك بين الشعب الايراني وجميع المسلمين، قائلا : سر نجاحنا يكمن في الوحدة والتماسك وتجنب الفرقة والاختلاف؛ وحدة المسلمين وتماسكهم هي التي ستهزم الأعداء، وإذا اتحدت الدول الإسلامية، فلن تستطيع "إسرائيل" ارتكاب أي حماقة.

وأضاف : اننا نجدد العهد مع الإمام لمواصلة نهج الثورة الإسلامية وتطلعاتها، وعدم التخلي عن هذا الطريق.

وتابع : الإسلام الذي نؤمن به، هو دين العدل والإنصاف والمساواة؛ وما نرفضه هي الانظمة الشيطانية والاستبداد.

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