حفيد الامام الخميني (رض) : الاعداء لطالما سعوا الى تشويه صورة الامام (رض) في اذهان الشباب

جاء ذلك في كلمة حجة الاسلام السيد حسن خميني، صباح اليوم الاربعاء، مع انطلاق مراسم احياء الذكرى الـ 36 لرحيل الامام الخميني (رض) بمرقده الطاهر في العاصمة طهران، وبحضور الحشود الجماهيرية الكبيرة التي توافدت من انحاء البلاد للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والاسلامية العظيمة.

واضاف سادن مرقد الامام الخميني (رض) : ان هدف الاعداء من وراء هذه المخططات هو ابعاد الشباب والاجيال الواعدة عن الامام الراحل (رض) وبالتالي المساس بالاواصر الوثيقة التي تربط الشعب الايراني مع الجمهورية الاسلامية.

وتابع قائلا : لكن مراسم الاحتفاء بذكرى رحيل الامام الخميني (رض)، بمثابة الماء الذي يسكب على مؤامرات العدو هذه؛ واصفا الحضور الملحمي بمئات الالاف من ابناء الشعب الايراني الذين يتوافدون سنويا من ارجاء البلاد لاحياء ذكرى هذه المناسبة، بانه يبث الامل في المجتمع ويدخل الياس في قلوب الاعداء.

ولفت حجة الاسلام خميني، الى القول، ان "ثورتنا هي الأكثر شعبية على مدى التاريخ"، مستدلا بآراء علماء الاجتماع الغربيين تاكيدهم، أنه "لم تكن هناك ثورة أخرى تمتلك القدرة على تعبئة الجماهير مثل الثورة الإسلامية في ايران".

وعلى صعيد اخر، تطرق سادن المرقد المطهر للامام الخميني (رض)، الى المجازر وجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني البغيض بحق الشعب الفلسطيني في غزة؛ مؤكدا، بان "العالم فشل في اختبار كبير، حيث نرى اليوم الأطفال والنساء والشيوخ والشباب يُستشهدون في غزة، بينما لا تصدر ادانات كحد ادنى لممارست الكيان الصهيوني المجرم امام الراي العام العالمي او مواقف احتجاجية ملفتة في منطقتنا".

انتهى ** ح ع