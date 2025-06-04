٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85852417
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ملفات إخبارية

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنوده في قطاع غزة خلال يومين

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٨ ص
رمز الخبر: 85852417
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنوده في قطاع غزة خلال يومين

طهران/4 حزيران/ يونيو/ إرنا- أقر الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 من جنوده في قطاع غزة، الذين لقوا حتفهم خلال يومين في كمينين أعدتها المقاومة بمنطقتي جباليا والشجاعية.

وأقرّ جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء بمقتل الجندي "آلون فركس" خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

كما اعترف الاحتلال الثلاثاء بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك شمال قطاع غزة.  

وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل الرقيب أول "لئور شتاينبرغ"، والرقيب أول "أوفيك برهنا"، والرقيب أول "عومر فان غيلدر"، من لواء جفعاتي، في معارك شمالي قطاع غزة.

ومن جهته، قال المراسل العسكري "الإسرائيلي"، نوعام أمير، بأنّ قوة من لواء "جفعاتي" في آلية هامر، مرت فوق عبوة ناسفة مزروعة شرق جباليا وانفجرت بها.  

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب الإخبارية



 

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