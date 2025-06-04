بقائي : الإمام الخميني (رض) أرشدنا نحو الصمود في المقاومة والعقلانية في التعامل

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "بقائي" كتب في تدوينة على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى الـ 36 لرحيل الإمام الخميني (رض) : نحن نحيي الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مردفا : إن الإمام الخميني (قدس سره) لم يكن مجرد قائد، بل كان مهندس استقلال إيران ومنادي عزة وكرامة المواطن الإيراني.

وتابع : لقد علمنا الامام الخميني (رض) أنه من اجل ايقاظ القلوب، لابد هناك الحماس الثوري، ولاستمرار المسيرة، لا بد من الوعي والحكومة، وقد جسد لنا الصمود في المقاومة والعقلانية في التعامل؛ مؤكدا بان "طريق الإمام (قدس سره) لا يزال سالكا وذكراه حية إلى الأبد".

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