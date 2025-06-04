عراقجي : ايران مستعدة ان تدعم لبنان وفقا لمبدء الاحترام المتبادل

وافادت ارنا، ان عراقجي ادلى بهذا التصريح، اليوم الاربعاء، وبعد لقائه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بحضور السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني؛ حيث تباحث الجانبان في القضايا الاقليمية.

الى ذلك، جدد الشيخ قاسم الشكر للجمهورية الاسلامية وقائدها المعظم سماحة اية الله السيد على خامئني (حفظه الله) ورئيس الجمهورية والحكومة والشعب في ايران، لقاء دمعهم المستدم للبنان وشعبه ومقاومته.

كما اشاد الامين العام لحزب الله، بدور ايران "الايجابي والبناء" في المنطقة وموافقها الداعمة للمقاومة والشعب الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الايراني وصل، امس الثلاثاء، الى العاصمة اللبنانية بيروت قادما من القاهرة؛ وقد اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد، مستعرضا خلالها القضايا الثنائية والاقليمية، كما قام بزيارة ضريح الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله (رض).

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