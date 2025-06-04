سلطان عمان يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيران

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أجرى السلطان "هيثم بن طارق" اتصالا هاتفيا مع الرئيس "بزشكيان"، مهنئا إيران شعبا وحكومة بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة، ومتمنيا الخير والبركة والسعادة للشعبين الإيراني والعماني وللأمة الإسلامية جمعاء.

وأعرب سلطان عمان خلال هذه المحادثة الهاتفية، عن ارتياحه للقاءات والمباحثات الأخيرة مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط؛ واصفا العلاقات بين البلدين بالممتازة والمتنامية، ومؤكدا على استمرار هذه اللقاءات والمشاورات.

كما أعرب السلطان هيثم عن أمله بأن يتم قريبا لقاء بين كبار مسؤولي البلدين في طهران.

الى ذلك، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للاتصال الهاتفي والتهنئة التي تلقاها من سلطان عمان، مقدما في المقابل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للحكومة والشعب العمانيين، وشاكر السلطان هيثم ال سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي جسدته خلال زيارته والوفد الايراني المرافق إلى مسقط.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى الاتفاقات البناءة والمثمرة التي ابرمت خلال هذه الزيارة بين ايران عمان؛ متطلعا الى تنفيذ هذه التوافقات في اسرع وقت ممكن، بدعم ومتابعة شخصية من جلالة السلطان؛ مما يمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة والمصالح المتبادلة للبلدين، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا.

كما وجه دعوة رسمية إلى السلطان العماني لزيارة الجمهورية الاسلامية، قائلا : نحن بانتظار اللقاء مع جلالتكم في طهران.

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