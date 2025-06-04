الاركان العامة للقوات المسلحة : جاهزون لمواجهة اي تحرك شرير وخطأ ستراتيجي للاعداء

وافادت ارنا، بان هذا التصريح ادلت به الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء لمناسبة الذكرى السنوية الـ 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الامام الخميني (رضوان الله عليه)، واحياء ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في ملحمة "15 خرداد 1342 هـ ش"، الموافق 5 حزيران 1963 م، والتي شكلت وبداية للنهضة الشعبية للثورة الإسلامية في ايران؛ مؤكدة على مواصلة نهج الإمام الراحل (رض) تحت توجيهات خلفه الصالح، الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).

وجاء في البيان، أن "الثورة الإسلامية الإيرانية المجيدة، بقيادة رجل عظيم من سلالة السيدة فاطمة (سلام الله عليها)، وعلى امتداد نهضة عاشوراء ومدرسة الإمام الحسين (عليه السلام)، استطاعت بقوة الإيمان والإرادة الحازمة للشعب الإيراني الأبي أن تطيح بالنظام البهلوي المشين والعاتم، وتمنح الكرامة والحرية والشموخ لهذا الشعب المناضل الحر".

اكما نوهت الأركان العامة للقوات المسلحة، عبر بيانها، بالدور الفريد والقيادة النوعية والشخصية الفذة التي تميز بها الإمام الراحل (رضوان الله تعالى عليه)، باعتباره أعظم مصلح ومفكر ديني على مرّ القرن، والذي انشأ نظامًا إلهيًا قائمًا على السيادة الدينية وتعاليم الفكر الإسلامي؛ مما جعله يتحدى النظام الثنائي الذي كان يسود العالم انذك، مزعزعا الشوكة الوهمية للاستكبار العالمي في الغرب والشرق، معلنا نهوض قوة صاعدة على الساحة الدولية، وهي الثورة الإسلامية.

وعن "انتفاضة 15 خرداد 1442 هـ ش" - (5 حزيران 1963م) للشعب الايراني بقيادة الإمام الخميني (قدس سره)، يضيف هذا البيان : لقد كانت بداية مدرسة فكرية وسياسية واجتماعية قائمة على منظومة فكرية عادلة ومناهضة للاستكبار، وقد صاحبتها تضحيات وبسالات الشعب الإيراني المنادي بالحرية والمناهض للظلم؛ وبفضل الاواصر الروحية والعاطفية المعمقة بين الشعب وتطلعات الإمام الراحل (رحمه الله)، انتصرت الثورة الإسلامية، وأُعيد إحياء الإسلام المحمدي الأصيل، وتجسد شعار "انتصار الدم على السيف".

وجاء في ختام البيان أن، القوات المسلحة المقتدرة والشجاعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متوكلة على الله تعالى وتحت القيادة الحكيمة لسماحة قائدها العام، تُعدّ الركيزة الصلبة لهذا الشعب الابي، المقدام واليقظ، وهي على اتم الجهوزية وبقوة فريدة تراقب تحركات وأفعال أعداء الثورة الإسلامية، ومستعدة للتصدي لأي خطوة شريرة أو أخطاء ستراتيجية قد تصدر عن الاعداء في أي وقت وعلى أي مستوى من التهديد.

انتهى ** ح ع