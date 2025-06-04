٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85852608
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مصدر مسؤول : القبض على عناصر لتنظيم داعش الارهابي في طهران

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٥٧ م
رمز الخبر: 85852608
مصدر مسؤول : القبض على عناصر لتنظيم داعش الارهابي في طهران

طهران / 4 حزيران / يونيو / إرنا - اعلن المتحدث باسم القيادة العامة لقوى الامن الداخلي في ايران "العميد سعيد منتظر المهدي، القبض على اعضاء شبكة تابعة لتنظيم داعش الارهابي في طهران.

واوضح العميد منتظر المهدي، في تصريح له اليوم الاربعاء : لقد تم، خلال الايام الماضية وبواسطة عمليات واسعة ومقعدة، قامت بها وحدة مكافحة الارهاب التابعة للقيادة العامة لقوى الامن الداخلي (الايراني) في طهران ومحافظات اصفهان (وسط) وقم (جنوبي العاصمة) والبرز (غربي العاصمة)، تم الكشف وتفكيك شبكة انتحارية وارهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الاخيرة.

واضاف، انه تم من خلال هذه العمليات القبض على جميع اعضاء الشبكة الارهابية، وبما يشمل 13 عنصرا بمن فيهم متزعم الشبكة، وفرق التوجيه والاسناد والانتحاريين، مضافا الى الاجهزة والمعدات مثل الاحزمة الناسفة التي كانت في حوزتهم.

واكد العميد منتظر المهدي، بانه سيتم خلال الايام القادمة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك هذه الشبكة الارهابية.

انتهى ** ح ع

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