رئيس منظمة الطاقة النووية : سنواصل مسار التقدم في الصناعة النووية بقوة وثبات

وأفادت "إرنا" بأن "إسلامي" أوضح في بيانه مخاطبا قائد الثورة الإسلامية : إن التقدم الأساسي الذي يبعث على الفخر والاعتزار في قطاع الصناعات النووية، وخاصة في مجال دورة الوقود النووي الكاملة، تحقق بفضل العناية الإلهية، والتوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود لسماحتكم.

وتابع : إن علماءنا وشبابنا المؤمنين والملتزمين، في هذا المجال، وعلى الرغم من مواجهة الضغوط السياسية الشديدة، والحظر الظالم، والتهديدات العسكرية والأمنية المستمرة، تمكنوا من الارتقاء بهذه الصناعة المشرفة إلى مستوى ممتاز وعالمي، وجلبوا الاحترام والفخر والقوة للشعب الإيراني العزيز.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية في بيانه، على مواصلة مسار تقدم الصناعة النووية الايرانية؛ قائلا : كما في السابق، سنقاوم مطالب أمريكا والقوى المتغطرسة الأخرى، وسنطور هذه الصناعة الستراتيجية بالاعتماد على قدراتنا الذاتية والعناية الإلهية.

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