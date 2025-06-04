٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85852630
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رئيس منظمة الطاقة النووية : سنواصل مسار التقدم في الصناعة النووية بقوة وثبات

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ م
رمز الخبر: 85852630
رئيس منظمة الطاقة النووية : سنواصل مسار التقدم في الصناعة النووية بقوة وثبات

طهران /4 حزيران/ يونيو/ إرنا- عقب  تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وتأكيد سماحته على ضرورة استمرار تخصيب اليورانيوم في البلاد، أصدر مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي" اليوم الأربعاء بيانا أكد فيه على استمرار تقدم الصناعة النووية بالرغم من كل الضغوطات السياسية؛ قائلا : بعزم راسخ، وروح ثورية، وإيمان قلبي، سنواصل مسيرة ازدهار الصناعة النووية في البلاد.

وأفادت "إرنا" بأن "إسلامي" أوضح في بيانه مخاطبا قائد الثورة الإسلامية : إن التقدم الأساسي الذي يبعث على الفخر والاعتزار في قطاع الصناعات النووية، وخاصة في مجال دورة الوقود النووي الكاملة، تحقق بفضل العناية الإلهية، والتوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود لسماحتكم.

وتابع : إن علماءنا وشبابنا المؤمنين والملتزمين، في هذا المجال، وعلى الرغم من مواجهة الضغوط السياسية الشديدة، والحظر الظالم، والتهديدات العسكرية والأمنية المستمرة، تمكنوا من الارتقاء بهذه الصناعة المشرفة إلى مستوى ممتاز وعالمي، وجلبوا الاحترام والفخر والقوة للشعب الإيراني العزيز.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية في بيانه، على مواصلة مسار تقدم الصناعة النووية الايرانية؛ قائلا : كما في السابق، سنقاوم مطالب أمريكا والقوى المتغطرسة الأخرى، وسنطور هذه الصناعة الستراتيجية بالاعتماد على قدراتنا الذاتية والعناية الإلهية.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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