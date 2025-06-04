وزير الخارجية الإيراني : لن يكون هناك اتفاق مع رفض التخصيب

وأفادت "إرنا"، بأن "عراقجي" كتب اليوم الأربعاء في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" : هناك سبب واضح وراء حصول عدد قليل فقط من الدول على تقانة انتاج وقود للمفاعلات النووية؛ مبينا ان هذا الامر بالإضافة إلى الحاجة لمصادر مالية كبيرة ورؤية سياسية ستراتيجية، يعتمد على اسس صناعية قويمة، ومنظومة تكنولوجية - أكاديمية قادرة على تخريج موارد بشرية واعداد معرفة فنية تلبي حاجة البلاد.

وتابع : لقد دفعت إيران ثمنا باهظا من اجل الحصول على هذه القدرات؛ مشددًا على أنه في أي ظرف من الظروف، لن يتم التخلي عن الذين حولوا هذا الحلم الى حقيقة.

كما جدد وزير الخارجية الايراني التاكيد بانه لن يكون هناك اتفاق إذا تم رفض التخصيب النووي، في الوقت الذي يمكن فيه التوصل إلى اتفاق بهدف رفض الأسلحة النووية.

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