وزير خارجية باكستان : طهران وإسلام آباد لديهما مواقف متقاربة لتعزيز التعاون الثنائي

وأفادت "إرنا" بأن "إسحاق دار"، نوه في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء الى اهمية زيارة رئيس وزراء باكستان للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقائه مع المسؤولين في البلاد؛ مبينا ان الجانبين تبادلا وجهات نظر متقاربة جدا ومنسجمة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى لقاء "شريف" مع قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني؛ مشددا على أن هذا اللقاء كان بناء ومفيدا للغاية.

كما تطلع الى تعزيز التعاون بين طهران وإسلام أباد، وزيادة مستوى التبادلات التجارية والاتصالات الإقليمية، لا سيما تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، قائلا : إن مسؤولين من إيران وباكستان أجروا مشاورات مهمة في طهران حول العالم الإسلامي، لا سيما الحرب في فلسطين وكشمير.

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