الرئيس الإيراني والامير القطري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية ووقف الجرائم بغزة

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" أشار خلال هذه المكالمة الهاتفية، إلى المكانة الرفيعة للعيد الاضحى العظيم كرمز للوحدة والتضامن والتماسك داخل الأمة الإسلامية؛ معربا عن أمله في أن توفر هذه المناسبة الروحية أرضية لتعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتقارب بين المسلمين.

كما أكد الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الحكومات الإسلامية، قائلا : الأمل يحدونا بأن نتمكن في ظل التعاضد والوحدة بين الدول الإسلامية وبالاعتماد على الحلول السياسية والحكمة، من فرض الضغوط اللازمة على الكيان الصهيوني لوقف الجرائم والظلم المتكرر ضد شعب غزة المظلوم، وتمهيد الطريق لعودة الهدوء والاستقرار إلى هذه المنطقة.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر في هذا الاتصال الهاتفي، عن تقديره للتهنئة القلبية التي تلقاها من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنأ في المقابل حكومة إيران وشعبها بعيد الأضحى المبارك، ودعا الله تعالى للشعب الإيراني العظيم بالصحة والسعادة والخير والبركة.

وأشار الشيخ تميم ال ثاني إلى الظروف المريرة والمؤلمة التي يمر بها شعب غزة؛ مؤكدا على أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة صعبة وظروف حساسة؛ آملا في ظل التدبير والحكمة والجهود المستمرة للرئيس الايراني، وبالتعاون الوثيق بين الجمهورية الإسلامية ودولة قطر الى جانب الدول الإسلامية الأخرى، من تجاوز هذه الفترة العصيبة ومنع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة العزل.

كما أعرب امير قطر عن أمله في أن يؤدي استمرار الاتصالات المباشرة بين كبار مسؤولي البلدين إلى تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة وتأمين مصالح شعبيهما.

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