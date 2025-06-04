الرئيس بزشكيان : نعتبر تعزيز اواصر التقارب مع الامة الاسلامية واجبا دينيا وستراتيجيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء بين الرئيس بزشكيان وامير دولة الكويت "الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح".

وتمنى رئيس الجمهورية بالمناسبة، لشعب وحكومة الكويت ان ينعم بالسعادة والسلامة والخيرات؛ منوها بالقواسم المشتركة الدينية والثقافية والتاريخية بين الشعوب الاسلامية، قائلا في هذا الاتصال : اننا نعتقد من منطلق تعاليمنا الاسلامية النيرة ووصايا النبي الاكرم (ص)، بان جميع الدول الاسلامية والمسلمين اشقاءنا، وان تعزيز اواصر الاخوة والتقارب مع الامة الاسلامية واجبا دينيا وستراتيجيا.

وفي جانب اخر من مباحثاته الهاتفية مع امير الكويت اليوم، تطرق بزشكيان الى جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحق الشعب المظلوم في قطاع غزة، متطلعا في ظل الوحدة والتماسك الاسلامي واغتنام الاجواء الروحانية خلال عيد الاضحى المبارك، "نشهد في النهاية وقف العدوان وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

في المقابل قدم الشيخ مشعل الصباح، التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، الى الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا؛ كما تمنى للعشب الايراني وجميع الشعوب الاسلامية بالخير والبركات والسلامة.

وعبر الامير الكويتي خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس الايراني اليوم، عن رغبته في توسيع العلاقات بين البلدين؛ متطلعا في ظل التعاون والتنسيق الثنائي الى مستقبل واعد ومستديم وبناء لشعبي البلدين.

ووصف الشيخ مشعل الصباح، مستقبل الدول الاقليمية، لاسيما في ظل الظروف الحساسة الراهنة، انه مترابط ببعضه الاخر؛ مؤكدا بان المضي نحو السلام والمودة والامن والتنمية يتحقق عبر التقارب والوحدة وتظافر الجهود بين الدول الاسلامية فقط.

انتهى ** ح ع