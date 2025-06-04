٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85852824
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في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي...

بزشكيان يؤكد على تطوير التعاون الثنائي بين ايران والعراق وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية

٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ م
رمز الخبر: 85852824
بزشكيان يؤكد على تطوير التعاون الثنائي بين ايران والعراق وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية

طهران / 4 حزيران / يونيو/ارنا- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وتطوير التعاون الثنائي، ومواصلة العلاقات الأخوية بين طهران وبغداد.

وهنأ الرئيس بزشكيان، في الاتصال الهاتفي مع نظيره العراقي عبداللطيف رشيد عصر اليوم الأربعاء، الحكومة والشعب العراقي الصديق والشقيق بعيد الأضحى المبارك، الذي يُعد رمزًا عظيمًا للوحدة والأخوة.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس بركات هذا العيد العظيم على تفاعلات الدول الإسلامية وتواصلها.

وأكد الرئيس الإيراني ، في معرض تأكيده على المكانة التاريخية للعلاقات الوثيقة والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، على "أننا نعتبر الشعب العراقي شقيقًا لنا، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لتعزيز التماسك والوحدة مع الدول الإسلامية، بما فيها العراق، بما يعود بالعزة والرفعة على الأمة الإسلامية، وخاصة الشعبين الكريمين الإيراني والعراقي".

وفي هذا الاتصال، أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن تقديره للمكالمة الهاتفية والتهاني الصادقة من الرئيس بزشكيان، وهنأ بالمقابل الحكومة والشعب الإيراني بعيد الأضحى المبارك، ودعا الله أن يمنّ على الشعب الإيراني بالسلام والرخاء والأمن في ظل هذه المناسبة العظيمة.

كما وصف الرئيس العراقي العلاقات بين البلدين بأنها في أفضل حالاتها، وأكد أن الحكومة العراقية مستعدة تمامًا لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين طهران وبغداد، آملا بأن تؤدي هذه الجهود إلى إنجازات مشتركة وتنمية مستدامة لكلا الشعبين.

ودعا الرئيس عبداللطيف رشيد لنقل أخلص تهانيه وتحياته إلى الشعب الإيراني العظيم وقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي.

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