بزشكيان والسوداني يؤكدان على وحدة الامة الاسلامية لوقف جرائم الكيان الصهيوني

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحكومة والشعب العراقي الصديق والشقيق بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووصف الرئيس بزشكيان عيد الأضحى المبارك بأنه عيدٌ زاخرٌ بالخير والبركات والرحمة الإلهية، وأعرب عن أمله في أن تشمل بركات هذا العيد الإسلامي العظيم جميع الشعوب الإسلامية، وخاصةً الشعبين الكريمين في إيران والعراق.

وأشار الرئيس الإيراني إلى مكانة الوحدة والتضامن في التعاليم الإسلامية، قائلاً: إن بناء الوحدة والتكامل بين الأمة الإسلامية من خلال بركات هذا العيد العظيم يمكن أن يمهد الطريق لإرادة جماعية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين.

من جانبه اعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لهذا الاتصال الهاتفي من الرئيس الايراني ، وهنأ إيران حكومةً وشعبًا بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العيد المبارك حافلًا بالخير والنصر والبركات للأمة الإسلامية، ولا سيما شعبي إيران والعراق.

كما أكد السوداني على ضرورة تضامن الشعوب الإسلامية ضد الظلم ، معربا عن امله بأن يتحد المسلمون في ظل هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، ويقفوا صفًا واحدًا في وجه الاعمال الاجرامية للكيان الصهيوني.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في استمرار التآزر والتضامن بين جميع الدول الإسلامية، ولا سيما البلدين الجارين والشقيقين إيران والعراق، ودعا لنقل تحياته الحارة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية.

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