بزشكيان يؤكد على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية حول قضية فلسطين

وخلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم الأربعاء، هنأ الرئيس بزشكيان، تركيا حكومةً وشعبًا بحلول عيد الأضحى المبارك.

واعتبر الرئيس الايراني، عيد الأضحى المبارك رمزًا عظيمًا للوحدة والتلاقي والخضوع لإرادة الله، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العيد العظيم، الذي يُعدّ مظهرًا من مظاهر التضحية والعبودية لله تعالى، مصدرًا للخير والبركة والرحمة للأمة الإسلامية.

كما أعرب عن أمله في أن تمهد بركات هذا العيد الطريق لمزيد من الوحدة للأمة الإسلامية حول قضية فلسطين وتؤدي إلى وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين.

ووصف العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا بأنها ممتازة، وأكد على القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة بين البلدين، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لاتخاذ خطوات فعالة وبناءة لتعزيز وتطوير العلاقات الشاملة مع الدول الإسلامية، وخاصة تركيا.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، هنأ الرئيس التركي أيضًا الحكومة والشعب الإيراني بعيد الاضحى المبارك، معتبرًا هذه المناسبة العظيمة فرصة ثمينة لتعزيز السلام والاستقرار والتضامن بين الشعوب الإسلامية.

وفي إشارة إلى التعاون النشط والتواصل المستمر بين اللجان المشتركة بين البلدين، أعرب أردوغان عن أمله في أن يؤدي التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي إلى تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة.

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