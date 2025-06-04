الرئيسان الإيراني والأذربيجاني يؤكدان على تعميق العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الاقتصادي

وهنأ الرئيس بزشكيان في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد ظهر اليوم الأربعاء، الأمة الإسلامية، وخاصة حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيقة، بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يمنّ على هذا البلد بالعز والفخر والتقدم المتزايد.

واعتبر زيارته الأخيرة لجمهورية أذربيجان والاتفاقيات الهامة والبناءة التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة، بأنها تشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأعرب عن أمله في أن تتعمق روابط الأخوة بين البلدين والشعبين يومًا بعد يوم، وأن تؤدي إلى إنجازات أكبر وأكثر استدامة.

وأكد الرئيس بزشكيان على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وخاصة في مجالات النقل والطاقة ، وذكر أن تحقيق هذه الالتزامات في المستقبل القريب سيسهم في التنمية الاقتصادية والنمو والازدهار في كلا البلدين.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أيضًا عن تقديره للاتصال الهاتفي والتهاني الصادقة من نظيره الايراني، وهنأ الحكومة والشعب الإيراني بعيد الاضحى المبارك.

وقيّم رئيس أذربيجان الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الايراني إلى باكو بأنها تاريخية ومهمة وناجحة.

وفي إشارة إلى الانفراجات التي تحققت، وخاصة في مجال النقل الجوي وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين بعد هذه الزيارة، أعرب علييف عن أمله في أن تستمر هذه العملية البناءة في مجالات أخرى وأن تتعمق العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر.

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