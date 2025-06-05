قاليباف يلتقي رئيس مجلس النواب البرازيلي

وخلال زيارته الحالية الى البرازيل ، التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ، يوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا، على هامش قمة البريكس البرلمانية المنعقدة في برازيليا.

وقبل حضوره قمة البريكس في البرازيل، زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد المرافق له فنزويلا وكوبا، واجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيهما.

يُعقد المنتدى البرلماني الحادي عشر لدول البريكس، باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في برازيليا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران 2025، تحت شعار "دور برلمانات البريكس في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

ويُناقش في المنتدى، التعاون في مجالات مثل التجارة، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والصحة العالمية، والاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى التدابير متعددة الأطراف للحفاظ على السلام والأمن العالميين.

تضم مجموعة البريكس قوى اقتصادية ناشئة، بما في ذلك الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإثيوبيا.

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