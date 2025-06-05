عمليات للمقاومة ضد الاحتلال في خان يونس وجباليا وبيت لاهيا

وقالت "القسّام" إنّ العملية وقعت بالقرب من مفترق مرتجى بمنطقة معن، مشيرة إلى اشتعال النيران في الدبابة، ورصد المجاهدين هبوط الطائرات المروحية للإخلاء.

وفي بيانٍ آخر، أفادت كتائب القسام، باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أول أمس الإثنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذها كميناً هندسياً استهدفت فيه آلية عسكرية إسرائيلية في مناطق شمالي غربي بيت لاهيا.

وأكّد مجاهدو السرايا، في بيانٍ ثانٍ، بعد عودتهم من مناطق القتال شمال قطاع غزة، تمكنهم من استهداف تحشدات الاحتلال المتمركزة شرق جباليا بصاروخين من نوع (107)، وذلك يوم الإثنين الماضي.

وفي سياقٍ متصل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اول أمس الثلاثاء، عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمال القطاع، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف جنود إسرائيليين.

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