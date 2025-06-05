السفير جلالي: بوتين يزور طهران قريبا...استثمارات روسية بقيمة 8 مليارات دولار في ايران

ووفقا لتقرير سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو ، جاء ذلك في تصريح للسفير جلالي خلال اجتماع مع مجموعة من أبرز علماء الشؤون الإيرانية الروس يوم الاربعاء.

وفي هذا اللقاء، شرح السفير الإيراني لدى روسيا استثمارات روسيا في قطاعي الطاقة والنفط، وخاصةً في حقول الغاز وقال: "في عام ٢٠٢٤، ستكون روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران.

*بوتين يزور طهران قريبًا

وأشار جلالي إلى توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، وضرورة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقال: "لقد ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وهناك تبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وسنشهد قريبًا زيارة السيد فلاديمير بوتين إلى طهران".

*خط سكة حديد رشت-أستارا

وأضاف: إن دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز النفاذ، ومواصلة المفاوضات بشأن خطة نقل الغاز الروسي عبر إيران، وشراء 50 ألف هكتار من الأراضي لبناء خط سكة حديد رشت-أستارا لإكمال ممر الشمال-الجنوب بهدف بدء الدراسات الجيولوجية من قبل روسيا، من بين الفرص الواعدة المتاحة للبلدين.

ووصف جلالي تطوير العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين بأنه مثال آخر على تحسن العلاقات بينهما، مؤكدًا: تم ربط شبكتي مير وشتاب، وتم توفير إمكانية الاستلام والدفع عبر التحويلات المصرفية للشركات الصغيرة والطلاب الإيرانيين في روسيا والسياح، وسيتم استكمال هذا المشروع في المستقبل.

*توقعات الإمام الخميني (رض) بشأن روسيا تحققت

وأشار سفير جمهورية إيران الإسلامية، خلال إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية، إلى التصريحات الأخيرة لقائد الثورة الاسلامية ، وقال: لقد أحدث الإمام الخميني (رض) تحولاً جذرياً في إيران والمنطقة والعالم. بالإضافة إلى قيادته للثورة الإسلامية داخل إيران، كانت لديه أيضاً آراء عميقة في الساحة الخارجية، وكان على دراية جيدة بعالم عصره.

ووصف جلالي رسالة الإمام الخميني إلى غورباتشوف بأنها أحد مظاهر معرفته العميقة بالعالم، وأوضح: كان للإمام موقف من النظامين الرأسمالي والشيوعي، وكما شاهدتم ودرستم في ذلك الوقت، كانت نصيحة الإمام للحكومة السوفيتية آنذاك أن هذا النظام غير مناسب لإدارة روسيا والعالم.

وأشار إلى أن رسالة الإمام إلى زعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك عبرت عن اهتمامه بالعلاقات مع روسيا ودول أوراسيا، وقال: "كانت هذه الرسالة غير مسبوقة لأنني لا أتذكر أن الإمام كتب رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة ودول أخرى. كان يؤمن بضرورة تطوير علاقاتنا مع العالم ومع جيراننا".

*آراء المسؤولين الروس تقترب من آراء الإمام الخميني (رض)

وصرح السفير الإيراني في موسكو أن ملاحظة آراء المسؤولين الروس اليوم تشير إلى أن هذا البلد قريب من آراء الإمام الخميني، وقال: لقد تحققت اليوم العديد من تنبؤات الإمام بشأن روسيا، واقتربت مناهج روسيا في الساحتين الإقليمية والعالمية من آراء الإمام والثورة الإسلامية.

وقيّم جلالي جذور صراع الغرب مع إيران وروسيا في النظرة الحصرية للدول الغربية وقال: كانت فلسفة الثورة الإسلامية الإيرانية هي مواجهة هذه الظاهرة؛ واليوم نشهد هذا الحصر للغرب في قضية الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية، وعلى الرغم من الحق الذي لا جدال فيه للدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في استخدام الطاقة النووية السلمية، فإن الولايات المتحدة تحاول حرمان إيران من هذا الحق.

*المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

في جانب آخر من اللقاء، وردًا على أسئلة الحضور حول نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، صرّح السفير الإيراني لدى روسيا: "من الصعب التنبؤ بنتيجة المفاوضات. نحن حريصون على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وكانت تصريحات قائد الثورة الاسلامية يوم الأربعاء حاسمة، وإذا كان الأمريكيون يقصدون إلغاء حق تخصيب اليورانيوم، فستصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ولكن إذا اعترفوا بهذا الحق، فستُحل المشكلات بمرور الوقت".

وفي هذا اللقاء، طرح خبراء الشؤون الإيرانية الروس أسئلةً واقتراحاتٍ حول التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، أجاب عليها سفير ايران لدى موسكو.

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