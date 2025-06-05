٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص
رمز الخبر: 85852985
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

ايران تشارك في سوق خيري دولي لمساعدة اطفال غزة والسودان

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص
رمز الخبر: 85852985
ايران تشارك في سوق خيري دولي لمساعدة اطفال غزة والسودان

نيويورك/ 5 حزيران/يونيو/ارنا – تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوق خيرية اقامته قرينة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وقرينات رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المختلفة في العالم لدى المنظمة الدولية لمساعدة محتاجي العالم.

وتشارك في هذا السوق الخيري، بعثات دبلوماسية لمختلف دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، اذ تعرض فيه مشغولاتها اليدوية والفنية واطعمتها.

وتستخدم ايرادات هذا السوق الخيري الدولي عادة للانفاق على الشؤون الخيرية العالمية بما فيها دعم اللاجئين والنساء والاطفال بالبلدان التي تفتك بها الحروب والازمات المختلفة والنزوح. وهذه المرة، تنفق هذه الاموال لمساعدة اطفال غزة والسودان وبعض الدول الافريقية.

واقامت البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا السوق الخيري، جناحين منفصلين يعرضان المشغولات اليدوية والفنية وكذلك انواع الاطباق الايرانية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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