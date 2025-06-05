ايران تشارك في سوق خيري دولي لمساعدة اطفال غزة والسودان

وتشارك في هذا السوق الخيري، بعثات دبلوماسية لمختلف دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، اذ تعرض فيه مشغولاتها اليدوية والفنية واطعمتها.

وتستخدم ايرادات هذا السوق الخيري الدولي عادة للانفاق على الشؤون الخيرية العالمية بما فيها دعم اللاجئين والنساء والاطفال بالبلدان التي تفتك بها الحروب والازمات المختلفة والنزوح. وهذه المرة، تنفق هذه الاموال لمساعدة اطفال غزة والسودان وبعض الدول الافريقية.

واقامت البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا السوق الخيري، جناحين منفصلين يعرضان المشغولات اليدوية والفنية وكذلك انواع الاطباق الايرانية.