رئيسا ايران وطاجيكستان يدعوان لترسيخ العلاقات الاستراتيجية

وقدم الرئيس بزشكيان في الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الخميس التهاني لطاجيكستان حكومة وشعبا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

واشار الرئيس بزشكيان الى الاواصر التاريخية والثقافية واللغوية بين ايران وطاجيكستان وقيم بالايجابية مستوى العلاقات الثنائية معربا عن امله في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين بما يسهم في تعميق العلاقات وتوسيع التعاون الاستراتيجي وتوفير المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

اما رئيس طاجيكستان امام علي رحمان فقدم بدوره التهاني بعيد الاضحى المبارك للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا سائلا العلي القدير ان يمن بالخير والبركة على الامة الاسلامية لا سيما الشعبين الايراني والطاجيكي الصديقين والشقيقين.

واكد الرئيس الطاجيكي على اوجه الاشتراك التاريخية والثقافية المعمقة والعلاقات المتنامية بين البلدين مؤكدا ارادة كبار مسؤولي ايران وطاجيكستان لتعميق العلاقات في جميع المجالات.