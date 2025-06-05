قاليباف: الامام الخميني (رض) ليس غيّر تاريخ الشعب فحسب، بل مسار صحوة الانسان

واضاف قاليباف في حفل اقيم مساء امس في البرازيل بمشاركة جمع من سفارء الدول الجارة لايران بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) ان الامام الخميني (رض) كان مؤسسا لمدرسة، وهي المدرسة التي وضعت العقلانية بجانب المعنوية وأرست العدالة بوصفها جوهرة التدين والانسانية في قلب المجتمع.

واكد ان مدرسة الامام تضم ثلاثة اركان اساسية هي العقلانية والعدالة والمعنوية.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الامام الخميني (رض) ومنذ السنوات الاولى من النهضة اعتبر "الكيان الصهيوني" كمظهر لنظام الهمينة العالمي وقال ان الامام، ليس كان يعتبر القضية الفلسطينية، قضية اسلامية فحسب بل قضية انسانية وعقلانية وحضارية. وبالاحرى فان التضامن مع الشعب الفلسطيني، هو واجب انساني قبل ان يكون امرا دينيا أو ايديولوجيا.

يذكر ان قاليباف شارك في الدورة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية لبريكس في البرازيل والتي عقدت في الفترة 3-5 الجاري تحت شعار "دور برلمانات بريكس في ارساء السيادة العالمية الشاملة والمستدامة".

وقد زار قاليباف كلا من فنزويلا وكوبا قبل ان زيارته البرازيل.