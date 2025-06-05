جامعة العلوم البحرية بخرمشهر تنضم الى شبكة الجامعات الافتراضية بالعالم الاسلامي

وقال بختياري اليوم الخميس في حفل توقيع مذكرة التفاهم ان اولمبياد الرياضات المائية سيقام بمشاركة جامعات داخلية واجننبية في العام الجاري وتستضيفه خرمشهر.

واضاف ان مذكرة التفاهم تمهد لانضمام جامعة العلوم البحرية لجامعات الجيل الرابع في اطار تطوير التواصل والتعاون الدوليين.

اما الامين العام لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي كريم نجفي فقد قال في حفل التوقيع ان اكثر من 200 جامعة من الدول الاسلامية هي عضو في هذه الشبكة.

وتابع ان هذه الشبكة بوصفها قاعدة جديرة لتطوير التعليم العالي في العالم الاسلامي تشكل أرضية مناسبة للتواصل المؤثر بين البلدان الاسلامية والتعاون في سياق النمو العلمي والتكنولوجي.

وتضم جامعة العلوم البحرية بخرمشهر 4 كليات هي الهنسة البحرية، العلوم البحرية والمحيطات، هندسة الموارد الطبيعية، والاقتصاد وادارة البحر. وتستقبل طلبة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.