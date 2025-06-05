نائب وزير الرياضة يلقي كلمة في اجتماع وزراء الرياضة بمجموعة بريكس

وقال في كلمته ان هدف الرياضة هو بناء عالم يسوده السلام والصداقة والمحبة والوئام مؤكدا ان فلسفة الرياضة تتمثل في المروءة والتضحية والشجاعة في اقرار الحق وفي خدمة البشرية والتنافس النزيه وحظر تعاطي الادوية غير المرخصة.

وحذر اسبقيان من ازدواجية المعايير في الاحداث الدولية وغياب العدالة وقال ان احد الموضوعات التي تمر بها الرياضة في العالم في الوقت الحاضر يتمثل في ممارسة ازدواجية المعايير تجاه الرياضة. وبينما يُحرم بلد من المشاركة في مسابقات رياضية بسبب الحرب، فانه لا يتم حرمان الكيان الصهيوني من المشاركة في المسابقات رغم قتله لاكثر من عام عشرات الوف الاشخاص الابرياء بمن فيهم النساء والاطفال في قطاع غزة.

واكد ان المنظمات الدولية الرياضية لا يجب ان تسكت عن هذه الفجائع ويتعين عليها الوفاء بمسوؤلياته بمعايير العدالة الحقيقية لصون القيم الانسانية والرياضية.

وقال في جانب اخر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لاستضافة العاب بريكس في السنوات المقبلة.

واقترح تاسيس مركز للبحوث والحداثة الرياضية بين الدول الاعضاء في بريكس للافادة من الطاقات التقنية والعلمية والانسانية في مجالات من مثل تطوير التكنولوجيات الرياضية والطبية وتدريب المدربين والمحكمين واستضافة الاحداث.