بزشكيان وتوكاييف يؤكدان على تعزيز العلاقات بين إيران وكازاخستان

و هنأ الرئيس مسعود بزشكيان ظهر اليوم الخميس (15 خرداد) وقبيل عيد الأضحى المبارك، في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، كازاخستان حكومة وشعبا بهذا العيد الإسلامي الكبير.

ووصف الرئيس بزشكيان في هذا الحوار الحج الإبراهيمى وعيد الأضحى بأنهما رمز لوحدة وتضامن وتماسك الأمة الإسلامية.

وأعرب قائلاً: "نحن وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي ، نعتبر جميع الدول الإسلامية وخاصة كازاخستان إخوة لنا، ونأمل أن تتعزز روابط الأخوة والإخاء بين شعوبنا أكثر من أي وقت مضى ببركة هذه المناسبة العظيمة".

كما دعا بزشكيان الله تعالى أن يمنح جميع المسلمين في العالم، وخاصة شعبي إيران وكازاخستان، الصحة والبركة والسلام والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس الكازاخستاني في الاتصال الهاتفي عن تقديره للتهاني الصادقة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدم تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لحكومة وشعب إيران، متمنيًا السلام والطمأنينة والازدهار لجميع المسلمين، وخاصة شعبي إيران وكازاخستان.

واعتبر قاسم جومارت توكاييف جمهورية إيران الإسلامية دولة مهمة وشقيقة لكازاخستان، مشيرًا إلى الخطط لزيارة وفد رفيع المستوى من مسؤولي كازاخستان إلى طهران في المستقبل القريب.

ووصف هذه الزيارة بأنها علامة واضحة على عزم بلده على تعزيز وتوسيع العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

كما وجه رئيس كازاخستان دعوة إلى الرئيس بزشكيان لزيارة رسمية إلى كازاخستان.

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