و كتب في منشور عبر منصة "إكس" حول طرد نائبة من البرلمان الألماني بسبب ارتداء قميص مكتوب عليه كلمة فلسطين: حقيقة أن كلمة 'فلسطين' على ملابس نائب في البرلمان الألماني تبدو غير مقبولة هي دليل واضح على النفاق المنهجي لأولئك الذين يدعون دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "تطبيع إبادة إسرائيل للشعب الفلسطيني هو أشد المآسي حلاكة في عالم اليوم، و إن أنصار ومبررو جرائم النظام الصهيوني شركاء ومتواطئون في جرائم إسرائيل.

طُردت نائبة من جلسة للبرلمان الألماني حضرها وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول، بسبب تضامنها مع "فلسطين".

وطُردت النائبة عن حزب اليسار، كانسن كوكتورك، من قاعة الجلسة لأنها كانت ترتدي قميصًا كتب عليه «فلسطين».

وفي نفس الجلسة التي طردت فيها كوكتورك، أُخرجت امرأة من شرفة الزوار بعد أن قاطعت جلسة استجواب الحكومة بسبب ترديدها هتافات "حرروا فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية".

انتهى