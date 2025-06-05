بقائي: استخدام الفيتو ضد قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة دليل على الانحدار الأخلاقي لصانعي القرار الأمريكيين

وأضاف بقائي أن تصويت واشنطن ضد القرار الذي كان مدعوماً من 14 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن ، يمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية ومطالب شعوب المنطقة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

واستذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السجل الأمريكي الحافل بعرقلة أي إجراءات جادة لمحاسبة الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض أكثر من 50 مرة خلال العقود الماضية لحماية "إسرائيل" من المساءلة عن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.

وأكد أن هذه السياسة الأمريكية أسهمت في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى الكيان المحتل، وكانت عاملاً رئيسياً في استمرار الاحتلال والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، مما يضع واشنطن في موقع الشريك المباشر في جرائم هذا النظام.

وطالب بقائي جميع الحكومات والمنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، داعياً الدول خاصة الإسلامية منها إلى توحيد الجهود واستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف المجزرة المستمرة في غزة، والتصدي للتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

و فشل مجلس الأمن في تمرير القرار بسبب الفيتو الأمريكي، رغم تأييد أغلبية ساحقة من الأعضاء لوقف إطلاق النار الفوري وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

انتهى