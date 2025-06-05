غريب آبادي: لا ننظم سياساتنا بناء على مصالح القوى الكبرى

وأكد غريب آبادي أن الاستقلال يشكل المبدأ الأبرز الذي يوجه عمل الدبلوماسية الإيرانية، مستندا في ذلك إلى قاعدة "نفي السبيل" ورفض الهيمنة الأجنبية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية،: "في كل المفاوضات، كان التركيز الإيراني منصباً على ضمان الحقوق النووية الكاملة للشعب الإيراني. لقد استثمرنا موارد كبيرة في التقدم النووي، وقدمنا تضحيات بشرية مثل شهداء البرنامج النووي".

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن "التقنية النووية وتخصيب اليورانيوم تمثلان حاجة ملحّة للمجتمع الإيراني، مشيراً إلى أن "إيران من بين الدول القليلة عالمياً التي تمتلك دورة وقود نووي كاملة".

واختتم غريب آبادي تصريحه بالتأكيد على أن "هذه الحقوق تمثل خطاً أحمر في أي مفاوضات، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف".

انتهى