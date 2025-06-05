٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85853325
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journalistسید شاهپور حسینی

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غريب آبادي: لا ننظم سياساتنا بناء على مصالح القوى الكبرى

٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85853325
غريب آبادي: لا ننظم سياساتنا بناء على مصالح القوى الكبرى

طهران/ 5 حزيران/يونيو/ارنا –قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية،" كاظم غريب آبادي" على هامش كلمة قائد الثورة في ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) السادسة والثلاثين: "لا ننظم و لانضبط سياساتنا بناء على مصالح القوى العظمى، بل نرتكز في ذلك على مصلحة وأمن بلدنا وشعبنا ".

وأكد غريب آبادي  أن الاستقلال يشكل المبدأ الأبرز الذي يوجه عمل الدبلوماسية الإيرانية، مستندا في ذلك إلى قاعدة "نفي السبيل" ورفض الهيمنة الأجنبية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية،: "في كل المفاوضات، كان التركيز الإيراني منصباً على ضمان الحقوق النووية الكاملة للشعب الإيراني. لقد استثمرنا موارد كبيرة في التقدم النووي، وقدمنا تضحيات بشرية مثل شهداء البرنامج النووي".

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن "التقنية النووية وتخصيب اليورانيوم تمثلان حاجة ملحّة للمجتمع الإيراني، مشيراً إلى أن "إيران من بين الدول القليلة عالمياً التي تمتلك دورة وقود نووي كاملة".

واختتم غريب آبادي تصريحه بالتأكيد على أن "هذه الحقوق تمثل خطاً أحمر في أي مفاوضات، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف".
انتهى

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journalistسید شاهپور حسینی

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