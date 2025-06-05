بزشكيان والسيسي يؤكدان الاستعداد لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين

وهنأ الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مصر حكومةً وشعبًا بهذه المناسبة الإسلامية الكبيرة، واعتبر مناسك الحج العظيمة مظهرًا فريدًا من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها، وأكد على استغلال هذه الطاقات الكبيرة لضمان المصالح المشتركة للدول الإسلامية.

وفي إشارة إلى القيم المعنوية لعيد الأضحى المبارك والتقارب بين الشعوب الإسلامية خلال هذه الأيام، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تعزز بركات هذا العيد العظيم أمن ورفاهية وسلامة الشعوب الإسلامية، وخاصةً الشعبين العظيمين الإيراني والمصري.

كما أكد الدكتور بزشكيان على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الطاقات المشتركة وتعزيز التآزر على طريق التنمية والازدهار، ودعا الدول الإسلامية إلى أن تصبح نموذجًا للأخوة والتضامن والتفاعل البناء على الساحة العالمية.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة واللاإنسانية ضد اهل غزة المظلومين، أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية في مواجهة هذه الجرائم، ودعا إلى ترجمة معتقدات وتعاليم الحج الأصيلة دعمًا لقضية فلسطين واهل غزة المظلومين.

كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعميق وتوسيع العلاقات مع مصر على جميع المستويات، وأعرب عن أمله في أن يُعقد لقاء ثنائي وبناء مع الرئيس المصري في طهران في المستقبل القريب.

*مصر عازمة على تعزيز العلاقات الأخوية مع إيران

وفي هذه المحادثة الهاتفية، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والشعب الإيراني بعيد الأضحى المبارك، وأكد عزم بلاده الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول الإسلامية، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف عيد الأضحى بأنه رمز لوحدة الأمة الإسلامية وسلامتها، وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول الإسلامية في ضوء هذه المناسبة العظيمة من اتخاذ خطوات فعالة نحو ترسيخ السلام وتوسيع نطاق الأخوة.

كما أكد السيسي رغبة مصر في تعميق العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيًا للحكومة والشعب الإيراني الكريم كل التوفيق والنجاح.

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