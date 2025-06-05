إيران عازمة على تعميق التعاون مع الدول الإسلامية خاصة السعودية

وهنأ الدكتور بزشكيان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم الخميس ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن تقديره العميق لمساعي الحكومة السعودية وجهودها في عقد مؤتمر الحج الكبير وتوفير الظروف المناسبة للحجاج، وخاصة الحجاج الإيرانيين، لأداء مناسك الحج.

واعتبر مناسك الحج الإبراهيمي الروحية والإلهية تجسيدا رائعا لوحدة المسلمين واجتماع الأمة الإسلامية حول محور الدين والكتاب والنبي الواحد، وأعرب عن أمله في أن يُلهم هذا الرابط الروحي مزيدًا من التماسك في العلاقات بين الدول الإسلامية، وأن تتحقق في ظله كرامة الأمة الإسلامية وعزتها وفخرها أكثر من أي وقت مضى.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع علاقات الصداقة والأخوة القائمة على المبادئ الدينية وحسن الجوار مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشار إلى أن إيران عازمة على اتخاذ خطوات حازمة على طريق تعزيز العلاقات وتعميق التعاون في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية، وضمان السلام والأمن والازدهار للدول الإسلامية.

وجدد الدكتور بزشكيان تقديره وتحياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، على استضافة الحكومة السعودية لحجاج بيت الله الحرام وجهودها القيّمة في إدارة شؤون الحج.

*الاستعداد لتعزيز التفاعلات وتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أعرب الامير محمد بن سلمان عن تقديره لرسالة التهنئة من الرئيس الإيراني وهنأ بالمقابل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لحكومة وشعب إيران، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العيد الإسلامي العظيم مصدر خير وبركة وازدهار للأمة الإسلامية، وخاصة للبلدين العظيمين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي مواقف الدكتور بزشكيان بشأن أهمية الوحدة في العالم الإسلامي، واعتبر الخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات بين البلدين مهمة وقيمة، لافتا الى انه ليس إيران والمملكة العربية السعودية فقط، بل جميع الدول الإسلامية ستستفيد من هذا التوجه الإيجابي والتطلعي، واعلن الاستعداد لتعزيز التفاعلات وتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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