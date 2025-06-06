اول خسارة لايران في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

سجل بيدرو ميغيل هدف الفوز لصالح المنتخب القطري في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ميلاد محمدي في الدقيقة 35 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وكان سوء التحكيم مؤثرا على اداء منتخب ايران لمصلحة منتخب قطر.

وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس أيضاً، تعادل الإمارات مع أوزبكستان 0-0 في أبو ظبي، وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قرغيزستان 2-2 في الرياض.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، مقابل 18 نقطة لأوزبكستان، و14 للإمارات، و13 قطر، و7 لقرغيزستان، ونقطتين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 حزيران/يونيو 2025، حيث تلتقي أوزبكستان مع قطر في طشقند، وقرغيزستان مع الإمارات في بيشكيك، وإيران مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في طهران.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الإمارات على قطر 3-1 في الريان وإيران على قرغيزستان 1-0 في أصفهان وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في طشقند.

في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على الإمارات 1-0 في العين وأوزبكستان على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قطر 2-2 في فينتيان.

وشهدت الجولة الثالثة فوز قطر على قرغيزستان 3-1 في الدوحة وتعادل الإمارات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1 في العين وأوزبكستان مع إيران 0-0 في طشقند.

وشهدت الجولة الرابعة فوز إيران على قطر 4-1 في دبي وأوزبكستان على الإمارات 1-0 في طشقند وقرغيزستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في بيشكيك.

وشهدت الجولة الخامسة فوز قطر على أوزبكستان 3-2 في الدوحة والإمارات على قرغيزستان 3-0 في أبو ظبي وإيران على جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية 3-2 في فينتيان.

في المقابل شهدت الجولة السادسة فوز الإمارات على قطر 5-0 في أبو ظبي وإيران على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في فينتيان.

اما الجولة السابعة فقد شهدت فوز إيران على الإمارات 2-0 في طهران وقطر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2-0 في الدوحة وأوزبكستان على قرغيزستان 1-0 في طشقند.

وفي الجولة الثامنة فازت الإمارات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2-1 في الرياض وقرغيزستان على قطر 3-1 في بيشكيك وتعادلت إيران مع أوزبكستان 2-2 في طهران.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

انتهى ** 2342