قاليباف يغادر برازيليا عائدا إلى طهران

وشملت جولة قاليباف في اميركا اللاتينية دول فنزويلا وكوبا والبرازيل بهدف تطوير الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى حضور القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول البريكس، وشملت لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث.

وخلال هذه الزيارة، التقى قاليباف برؤساء الجمهورية ورؤساء البرلمانات وكبار المسؤولين في دول أمريكا اللاتينية الثلاث.

ومن بين لقاءاته المهمة، لقاءه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تم التأكيد على توسيع التعاون بين طهران وكاراكاس. كما منح قاليباف وسام "الجانب الصحيح من التاريخ" لرئيس البرلمان الفنزويلي خلال لقاءٍ معه.

وكان خطاب قاليباف في جامعة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية جزءًا من الرحلة، التي قوبلت بترحيب حار من الطلاب الفنزويليين لمواقف رئيس البرلمان الإيراني الثورية والمناهضة لأمريكا.

محادثات برلمانية في كوبا

في هافانا، التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي برئيس مجلس النواب الكوبي وناقش معه القضايا ذات الصلة. وركزت هذه المحادثات على قضايا تتعلق برفع العقوبات أحادية الجانب، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز التعاون في مجالي التكنولوجيا الحيوية والأدوية.

وخلال هذه الزيارة، تم توقيع مذكرة تعاون برلماني بين برلماني إيران وكوبا لإنشاء مجموعة عمل مشتركة.

التركيز على التعاون الاقتصادي في البرازيل

وكانت البرازيل آخر محطات هذه الجولة، حيث التقى قاليباف برئيسي مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب الهندي ، وألقى كلمة في القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول مجموعة البريكس.

وخلال هذه الجولة التي استمرت عدة أيام، رافق رئيس مجلس الشورى الإسلامي كلٌّ من؛ أحمد نادري، رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية البرازيلية، ومريم عبد اللهي، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية البرازيلية، ومصطفى طاهري، رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في البرلمان، وغلام رضا تاجكردون، رئيس لجنة التخطيط والميزانية، اضافة الى النواب محمد رشيدي وسالار ولايتمدار وجليل مختار.

انتهى ** 2342