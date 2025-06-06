القسام تنفذ كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام انه في بلاغ عسكري، أكدت الكتائب، أن مجاهديها دمروا الساعة 12:00 ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت: بعد تدخل قوة النجدة وانسحابها فجّر مجاهدونا عبوة شديدة الانفجار في جيب “همر” عسكري وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع من تبقى من أفراد قوة النجدة بالأسلحة الخفيفة، وفور هبوط طائرة مروحية من نوع “يسعور” للإخلاء تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب.

وتواصل كتائب القسام، التصدي لقوات الاحتلال التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة بعد 20 شهرًا من الإبادة الجماعية.

انتهى ** 2342