٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85853558
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استهداف جرافة وإسقاط مسيرات ودك قوات الاحتلال في غزة

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٥٠ ص
رمز الخبر: 85853558
استهداف جرافة وإسقاط مسيرات ودك قوات الاحتلال في غزة

طهران / 6 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف "برج جرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وتحشّدات لـ"جيش" الاحتلال قرب مسجد "أم حبيبة" في منطقة قيزان النجار، جنوبي خان يونس بعدد من قذائف الهاون من عيار "80" ملم.

كما نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد تظهر سيطرتها على مسيّرتين صهيونيتين من طراز "Bombardier 1" و"EVO MAX 3" أثناء تنفيذهما مهام استخبارية وعدائية شمالي قطاع غزة.

واعتبرت الكتائب أنّ هذه العملية هي في إطار ردّها "المستمر على جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني".

وبثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من عملية مشتركة نفّذتها مع كتائب شهداء الأقصى، تمّ فيها استهداف جنود العدو المتوغّلين جنوب شرقي خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وفي سياق متصل، تعرّضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة في قطاع غزة، إلى كمين نوعي، الثلاثاء الفائت، إذ تعرّضت دورية للاحتلال لهجوم بطائرة مسيّرة انقضاضية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وتحدّثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن "حدث أمني صعب"، و"وقوع إصابات".

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