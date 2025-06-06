بزشكيان: احداث غزة رمز لجريمة حرب

وخلال اجتماع تنسيقي عقد لملتقى الاستثمارات في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران يوم الخميس، اعتبر الدكتور بزشكيان، الحج رمزًا لوحدة المسلمين، وأضاف: نعتقد أن الخلافات بين الدول المجاورة غير مقبولة بأي حال من الأحوال، وأن الوحدة في المنطقة ستؤدي إلى الأمن والتنمية بين هذه الدول.

وأضاف: يستغل ترامب اليوم الخلافات القائمة لسرقة نفط المنطقة، ويحاول خلق حالة من انعدام الأمن من خلال بيع معدات عسكرية لذا على دول المنطقة أن تدرك بانهم (الاميركيون) يقفون ضد وحدة المسلمين.

واعتبر الرئيس بزشكيان أحداث غزة رمزًا لجريمة حرب، وقال: اليوم، هناك من يدّعي حقوق الإنسان، لكنهم لا يسمحون حتى بدخول الدواء والغذاء إلى غزة.

وفي جانب آخر من حديثه أكد رئيس الجمهورية أننا سنعالج اختلال توازن الطاقة في البلاد، وقال: لقد ورثت الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) مشاكل من الفترات السابقة، لكننا لا نبحث عن المقصرين، بل سنعالج اختلال توازن الطاقة بإجراءات عملية.

واكد أن معالجة اختلال توازن الطاقة شرط أساسي للتنمية والاستثمار، وقال: لقد دخلت سبعة آلاف لوحة شمسية إلى البلاد، مما فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لإنتاج الكهرباء في البلاد.

وتابع: بإذن من قائد الثورة، يتم استخدام صندوق التنمية الوطنية للاستثمار في معالجة اختلال توازن الطاقة؛ واليوم، تم تجهيز معظم الوزارات بألواح شمسية، ونعد الشعب بأننا سنعالج اختلال توازن الطاقة.

انتهى ** 2342