٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85853649
T T
٠ Persons

سمات

خطيب صلاة العيد بطهران :

الإمام الخميني (رض) أحدث تحولا عظيما وواسعا في إيران

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٥٩ ص
رمز الخبر: 85853649
الإمام الخميني (رض) أحدث تحولا عظيما وواسعا في إيران

طهران /6 حزيران/ يونيو/ إرنا- قال خطيب صلاة عيد الأضحى المبارك في طهران حجة الإسلام "حسن أبو ترابي فرد" : لقد هيأ الإمام الخميني (رض) الأرضية المناسبة لحضور الشعب الإيراني في أهم ميادين صنع القرار وأتاح إمكانية إحداث تحول عظيم وواسع في إيران.

وأضاف حجة الإسلام "أبو ترابي فرد" : نحن نعيش أيام ذكرى رحيل شخصية بارزة واستثنائية تربت وترعرعت في مدرسة العقلانية والعلم والتوحيد لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن (ع).

و تابع بالقول ، الإمام الخميني(رض)، من خلال توفيره الأرضية للحضور العقلاني والفعال للشعب في أهم ميادين صنع القرار، وفي أبرز الساحات السياسية والاجتماعية، أتاح إمكانية إحداث تحول عظيم وواسع في إيران، وحول الأمة الإسلامية إلى قوة صاعدة في العالم المعاصر حيث نشاهد اليوم مدى تأثير هذه القوة في العلاقات الإقليمية والدولية.

وأضاف  أن غزة البطلة وفلسطين المقاومة كمثال لهذه القوة التي صمدت لأكثر من عام في وجه الاستكبار العالمي بدعم سياسي وعسكري وإداري أمريكي واسع النطاق، ووقفت بقوة أمام هذه الجبهة القوية.

و أوضح بأن مبادئ الفكر السياسي للإمام تستند بدقة إلى أركان وأساس نظرية التوحيد لسيدنا إبراهيم (ع) وفي هذه المدرسة، يتعرض الإنسان دائما للامتحان الإلهي.

انتهى**9365



 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .