إيران تدين الغارات الجوية للكيان الصهيوني على لبنان

وأشار بقائي إلى الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان في ظل صمت وتقاعس مجلس الأمن؛ مشددا على المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وفرنسا بصفة ضامني وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار في هذا التمادي بانتهاك القانون والخروقات الفاضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون ضوء أخضر ودعم أمريكي.

ونوه بمسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصدي لانتهاك السلام والأعمال العدوانية للكيان الصهيوني؛ داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وختم "بقائي" قوله أن استمرار تمرد الكيان الصهيوني في المنطقة وعدوانه واحتلاله ضد لبنان ودول إسلامية أخرى، يوضح أكثر فأكثر أن السبيل الوحيد للحفاظ على استقلال الدول وسيادتها الوطنية هو تعزيز قدراتها الدفاعية والمقاومة الشريفة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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