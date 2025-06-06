٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85853701
T T
٠ Persons

سمات

إيران تدين الغارات الجوية للكيان الصهيوني على لبنان

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص
رمز الخبر: 85853701
إيران تدين الغارات الجوية للكيان الصهيوني على لبنان

طهران /6 حزيران/ يونيو/ إرنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" اليوم الجمعة الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية ببيروت ليلة عيد الأضحى المبارك، واصفا إياها بـ"العدوان السافر على وحدة الأراضي والسيادة اللبنانية".

وأشار  بقائي إلى الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان في ظل صمت وتقاعس مجلس الأمن؛ مشددا على المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وفرنسا بصفة ضامني وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار في هذا التمادي بانتهاك القانون والخروقات الفاضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون ضوء أخضر ودعم أمريكي.

ونوه بمسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصدي لانتهاك السلام والأعمال العدوانية للكيان الصهيوني؛ داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وختم "بقائي" قوله أن استمرار تمرد الكيان الصهيوني في المنطقة وعدوانه واحتلاله ضد لبنان ودول إسلامية أخرى، يوضح أكثر فأكثر أن السبيل الوحيد للحفاظ على استقلال الدول وسيادتها الوطنية هو تعزيز قدراتها الدفاعية والمقاومة الشريفة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

انتهى**9365

 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .