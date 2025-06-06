عراقجي : إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها

وقال "عراقجي" اليوم الجمعة في منشور على منصة "إكس" : بدلا من التعامل بحسن نية تختار الترويكا الأوروبية اتخاذ إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة؛ مضيفا : عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005، كانت النتيجة من نواحٍ عديدة هي الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران. ألم تتعلم الدول الأوروبية الثلاث أي دروس خلال العقدين الماضيين حقا؟

وتابع بالقول: إن اتهام إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات – بناء على تقارير واهية ومُسيّسة – يهدف بوضوح إلى افتعال أزمة؛ مؤكدا بأن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر.

و خاطب وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية بالقول: تذكروا كلامي أن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها كما تقع المسؤولية الكاملة والحصرية على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تبذل قصارى جهدها للتورط.

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