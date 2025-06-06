إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية

وأضاف "بقائي" : هذه الهجمات انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي؛ مردفا : الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على سوريا مثال واضح على العدوان على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتي تنفّذ بهدف تدمير وإضعاف سوريا وهي دليل على خطورة هذا الكيان وخرقه للقانون.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنهاء احتلال الكيان الصهيوني لأجزاء مهمة من سوريا؛ مؤكدا بأن الدول الغربية الداعمة لـ "إسرائيل" وخاصة أمريكا تتحمل مسؤولية تفاقم انعدام الأمن في المنطقة وانتهاك السلم والأمن الدوليين نتيجة اعتداءات كيان الاحتلال على دول المنطقة.

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