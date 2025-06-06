قاليباف : دول البريكس تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة الأحادية الأمريكية

ووصل "قاليباف" بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مطار مهرآباد في طهران بعد انتهاء جولته الإقليمية في أمريكا اللاتينية والجنوبية (فنزويلا، كوبا، والبرازيل) والحضور في المنتدى البرلماني الـ 11 لدول البريكس في البرازيل وبهذه المناسبة قام بشرح تفاصيل زيارته إلى هذه المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن مجموعة البريكس تضم 49% من سكان العالم، وأن "24% من حجم التجارة العالمية يتم تبادله بين أعضاء هذه المجموعة، وتشكل هذه الدول 39% من الاقتصاد العالمي.

و أضاف أن هذه المجموعة تعمل في مجالات عدة بما فيها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والبحثية والثقافية والرياضية وغيرها، مما يجعل هذه الرحلة فرصة ثمينة لإيران للبحث في هذه المجالات.

وحول العلاقات التجارية مع البرازيل، قال "قاليباف" : إن حجم التبادل التجاري بين طهران وبرازيليا كبير ولكن نسبته "غير مقبولة" حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات يورو، بينما لا يتجاوز نصيب صادرات بلادنا مليار يورو، في حين تبلغ صادرات البرازيل 7 مليارات يورو.

كما أشار إلى استضافة العاصمة الهندية نيودلهي للدورة الـ 12 لمنتدى رؤساء برلمانات دول البريكس فی عام 2026؛ قائلا : أجرینا محادثات مع رئيس البرلمان الهندي بهذا الخصوص، حيث ناقشنا أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، وتنفيذ الاتفاقيات، وتجاوز العقبات التي تواجه ميناء تشابهار، الذي يعتبر إحدى الفرص الواعدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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