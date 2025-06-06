الرئيس الإيراني ورئيس الإمارات يؤكدان على أهمية الوحدة الإسلامية

وهنأ الشيخ "بن زايد" في هذه المكالمة الهاتفية بحلول عيد الأضحى المبارك لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها؛ متمنيا الخير والبركات من هذا العيد الإسلامي العظيم للبلدين والشعبين.

وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه المحادثة عن أمله في أن يسهم هذا العيد المبارك، بفضل شعائره الوحدوية، في زيادة التقارب بين المسلمين وتعزيز التضامن بين الأمة الإسلامية.

من جانبه، أعرب الرئيس "بزشكيان" في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره وامتنانه لتهنئة رئيس دولة الإمارات ومودته، وهنأ بدوره حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عيد الأضحى المبارك؛ واصفا هذا العيد العظيم بأنه مثال مشرق للتضامن والوحدة والاتحاد بين مسلمي العالم حول محور الدين الإسلامي الحنيف، والكتاب السماوي القرآن الكريم، والنبي الأعظم (صلى الله عليه وسلم)، والقبلة المشتركة.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية؛ معربا عن أمله في أن تكون بركات هذا العيد المبارك أساسا لنشر السلام، وإنهاء الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

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