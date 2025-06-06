٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85853896
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إيران وأرمينيا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م
رمز الخبر: 85853896
إيران وأرمينيا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

طهران / 6 حزيران/ أكد الرئيس "مسعود بزشكيان" ورئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" خلال محادثة هاتفية على العلاقات التاريخية والودية والمتنامية بين طهران ويريفان حيث دعا الجانبان إلى تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وأجرى "باشينيان" اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس "بزشكيان" وهنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك لقائد الثورة الإسلامية وللحكومة والشعب الإيراني؛ متمنيا للبلدين والشعبين دوام الصحة والرخاء والتقدم المتزايد.

وأشار رئيس وزراء أرمينيا في الاتصال إلى المستوى الجيد جدا للعلاقات بين البلدين؛ منوها بأنه يتطلع بفارغ الصبر إلى زيارة الرئيس بزشكيان ليريفان للقائه مع سعادته وإجراء مباحثات حول تحقيق الأهداف المشتركة وتأمين مصالح الشعبين.

من جانبه، أعرب الرئيس بزشكيان في الاتصال الهاتفي، عن تقديره للتهنئة الودية من رئيس وزراء أرمينيا؛ مشيرا إلى العلاقات التاريخية والثقافية والودية بين الشعبين، وأكد على أهمية العلاقات المتجذرة والمستقرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا.

كما أكد الرئيس بزشكيان في هذه المحادثة الهاتفية على العلاقات المتينة بين البلدين؛ مصرحا بأن هذه العلاقات ستتعزز يوما بعد يوم في ظل الإرادة المتبادلة وأعرب عن رغبته في زيارة أرمينيا حيث سيتم ترتيب التخطيطات اللازمة لهذه الزيارة.

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