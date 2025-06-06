٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85853945
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محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون الفضائي

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٤ م
رمز الخبر: 85853945
محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون الفضائي

موسكو / 6 حزيران / يونيو/ارنا- التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي، يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران، ديميتري باكانوف رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وناقشا تطوير التعاون بين البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية في موسكو في تقرير لها مساء الجمعة: "ناقش الطرفان في هذا الاجتماع التعاون الفضائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في مجال تطوير التقنيات المتقدمة، والتصميم والبناء المشترك للأقمار الصناعية".

وتناول السفير الإيراني ورئيس وكالة الفضاء الروسية مواضيع أخرى شملت التطوير المشترك للبنية التحتية، وإقامة الدورات التدريبية وتبادل المعرفة، ومواجهة العقوبات الغربية، ودعم المبادرات المشتركة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وسبق لإيران وروسيا التعاون المشترك في مجال الفضاء، من بينها، اطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" بنجاح إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض في 9 آب/أغسطس عام 2022، على متن الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

كما أُطلق القمران الصناعيان "هدهد" و"كوثر" بنجاح في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على متن الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة فوستوتشني في روسيا، ودخلا المدار الذي يبعد 500 كيلومتر عن الأرض.

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