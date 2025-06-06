سرايا القدس تفجر عبوتين بقوات الاحتلال في القرارة بخان يونس

وقالت السرايا في بيان لها إن مقاتليها تمكنوا من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار، كانت مزروعة مسبقًا في شارع الجميزة ببلدة القرارة.

وفي بلاغ آخر، أكدت تمكن مجاهديها من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار – مزروعة مسبقاً – محيط كف القرارة شمال خانيونس.

كما أعلنت أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اعترفت قوات الاحتلال بمقتل 6 من جنودها وإصابة 12 آخرين على الأقل في تفجير بناية بقوات الاحتلال في خانيونس.

وتواصل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت “إسرائيل” حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.

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