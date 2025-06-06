أبو عبيدة: خسائر خان يونس وجباليا نموذج لما ينتظر الاحتلال

وقال ابو عبيدة في منشور في "تلغرام" إنّ "ما حصل اليوم نموذج لما ستجابه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه"، متابعاً أنّ المقاومين يسطرون ببطولاتهم انتصار الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة.

وكذلك، أضاف أنّ "المجاهدين ورثة الأنبياء يقذفون بحجارة داود على "عربات جدعون" فتدمغ جبروت الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف أبو عبيدة أنّه "ليس أمام جمهور العدو الإسرائيلي إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهز لاستقبال المزيد من أبنائهم داخل توابيت".

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "حماس استعدّت جيداً للمناورة الحالية، ودرست إجراءات الحيطة التي يتخذها الجيش وبدأت بتفخيخ المباني".

ويوم الجمعة، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 من جنوده، بينهم عناصر من لواء "الكوماندوز" ووحدة "يهلوم" الهندسية، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخّخ في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أقرّ الاحتلال، قبل أيام، بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها ونصب الكمائن.

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